火勢迅速於14分鐘內控制，燃燒雜草面積約為400平方公尺，並有1棟廢棄工寮及多台農用機具遭波及。(圖／金門縣消防局提供)

本月迄今金門地區已連續發生多起雜草燃燒案件，消防人員疲於奔命。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區野火頻傳，今(7)日下午金沙鎮斗門附近又發生火燒埔意外，消防局獲報後立即出動6台消防車與16名警義消前往搶救，火勢迅速於14分鐘內遭到控制，總計燃燒雜草面積約為400平方公尺，並有1棟廢棄工寮及多台農用機具遭波及付之一炬，所幸無人員傷亡。

消防局救災救護指揮中心指出，今日下午14時52分接獲民眾報案，指稱金沙鎮斗門21-8號附近有雜草燃燒情形。指揮中心立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計6車12人及4名義消前往搶救。

消防車組人員趕抵現場後，發現雜草燃燒並波及1棟廢棄工寮及周遭農用機具，火勢相當猛烈。指揮官立即指示所屬佈署3水線進行搶救，並於現場請求水庫車支援圍堵火勢蔓延；火勢在強力水線攻擊下，最終約經14分鐘搶救順利將火勢控制，不過該廢棄工寮及多輛農機具都已遭大火吞噬、付之一炬，總燃燒雜草面積約為400平方公尺，未有任何人命傷亡。

消防局呼籲，民眾使用火源時應謹記「人離火熄」，切勿任意燃燒雜草及垃圾；傳統掃墓祭祀時請謹記4不2記得「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」，以減少人員傷亡及財物損失。

消防局表示，自3月1日起迄今地區已連續發生多起雜草燃燒案件，消防人員疲於奔命。再次呼籲鄉親，時近清明為掃墓高峰期，若未經允許燃燒雜草引發火災，將觸犯消防法第14條等相關規定，可處罰行為人3000元以下罰鍰，並亦可能觸犯刑法第175條規定，處1年以上、7年以下有期徒刑，請民眾多加注意。