台東「桂族」農民賴榮豐種的桂花樹長出罕見的果實，民眾驚呼「從沒看過」 。（莊哲權攝）

台東「桂族」農民賴榮豐種的桂花樹長出罕見的果實，民眾驚呼「從沒看過」 。（莊哲權攝）

很多人都看過桂花，也聞過撲鼻的桂花香，台東許姓民眾日前在卑南鄉太平村果園，無意間看到桂花樹長出果實，驚呼「長這麼大，從來沒看過」。農民賴榮豐說，台灣的桂花多數是雄株，因此果實相當罕見，20年前從西部買了200株雌株回來種在釋迦園裡，鳳梨釋迦還有淡淡的桂花香，民眾笑稱「桂花與釋迦有染」。

台東許姓民眾日前在自家附近散步時，無意間看到桂花樹長出纍纍果實，長約1.5、寬約0.6公分的橢圓形綠色小果，狀似橄欖的「桂花子」有些成串、有些還跟桂花同框，驚呼「原來桂花有果實，真的從來沒看過」，詢問了縣內植物相關單位和專家，也都不得其解。

71歲農民賴榮豐說，桂花樹為雌雄異株，台灣早期引進桂花雄株，多採扦插式無性繁殖，大量繁殖出來的下一代便都是雄株的天下，開出的花也都是雄性花，所以很少見到桂花的果實。

賴榮豐表示，20年前聽說西部有雌株，就抱著好奇的心態買了200株回來種在釋迦園裡當圍籬，即使當時雌株的價格每株300多元，比扦插雄株貴上10倍，如今看到結實纍纍的果實，感覺很值得，不過掉下來的果實，並未發現長出幼苗。

此外，讓這位「桂族」農民更開心的是，有客人說他種的鳳梨釋迦，吃起來有淡淡的桂花春， 可能是在採收時無意間參雜落花，也有人笑稱是釋迦長期與桂花「有染」的結果，「桂族釋迦」成了無心插柳的得意作品，不過賴榮豐表示，釋迦雖然有此「附加效果」，但因無法量化且狀況不一，沒有打算要大力宣傳。