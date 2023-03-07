高盛指出，蘋果憑藉成功的高階硬體設計，建立起使用者的品牌忠誠度，帶動用戶基礎不斷成長，且透過減少客戶流失、降低新產品與服務吸引客戶成本，同時鼓勵客戶持續購買等方法，創造營收成長的能見度。

高盛證券並提出五大理由，說明看好蘋果股價上揚的原因：一、儘管產品營收面臨逆風，蘋果iPhone用戶仍將持續成長，估計將從2022年底的11億，以3％的年複合成長率增長，至2026年達13億。二、iPhone換機周期雖延長，然透過定價、產品組合、新產品的助陣抵銷衝擊，硬體產品每使用者平均收入（ARPU）維持穩定。

三、受惠於用戶滲透率提高、市占上升，以及高成長服務事業貢獻，蘋果服務業務的ARPU將繼續成長。四、在蘋果持續回購股票推動下，估計2022～2026年期間蘋果每股稅後純益（EPS）年複合成長率達10％。五、營收組成轉向更高品質的服務業務值得更高的評價擴張，蘋果目前評價無論相較於歷史區間與同業來看，都透露出吸引力。