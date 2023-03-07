台股7日延續漲勢呈現震盪走高格局，盤中買盤一路湧入拉抬，終場台股再收波段新高位置，成交金額縮減至2,300億。近期台股呈現輪漲上攻結構，目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線台股的拉回，可以選擇權方式樂觀操作。