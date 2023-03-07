外資現貨買超39億元，期貨淨多單增加至15,350口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面台股前波整理區轉作支撐，目前待量能放大回升後，短線台股將隨量能放大挑戰萬六壓力位置。
台股7日延續漲勢呈現震盪走高格局，盤中買盤一路湧入拉抬，終場台股再收波段新高位置，成交金額縮減至2,300億。近期台股呈現輪漲上攻結構，目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線台股的拉回，可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨買超39億元，期貨淨多單增加至15,350口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量持續大於買權。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面台股前波整理區轉作支撐，目前待量能放大回升後，短線台股將隨量能放大挑戰萬六壓力位置。
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