楊祐寧擔任愛心隊長，邀各界一起關懷發展遲緩兒童。（林淑娟攝）

伊甸基金會7日舉辦「慢飛家庭特攻隊，寶貝成長大作戰」暨「育兒現況調查」發布記者會，即將成為二寶爸的楊祐寧擔任愛心隊長，記者會中除分享育兒心得，以及跟慢飛天使互動，呼籲社會大眾以行動支持，一同關懷發展遲緩兒童及家庭。他的老婆已懷第2胎，預產期在下半年，他坦言知道寶寶性別了，但對外先不公布，日前家人一起吃飯時已打開信封揭曉答案，他有耳提面提爸爸等長輩先不要對外講，還是想把重點放在小朋友健康就好，而不是一直討論男生或女生。

好友林心如日前因女兒照片被公布在微博而爆氣，楊祐寧一直以來也沒讓女兒長相曝光，他說確實是為了保護女兒，不想要她這麼小就曝光，至於如何防範親友間無意將照片流出？他說「這件事只能一個一個講，有時家人朋友還是會因為開心就放上網，自己看到時會好好跟家人講」，坦言經常「巡網」確認女兒照片有沒有外流。

他說2歲多的女兒已經知道即將有小弟弟或妹妹，問她「 小baby在哪裡？」她就會摸媽媽肚子，有一點擔心女兒會吃醋，因為已經有此跡象， 感覺愈來愈黏父母，本來她很愛阿公阿嬤，有他們在就會黏著，自從知道有了小BB，她開始會對爸媽有一些撒嬌言語，例如看他要出門就說「爸爸不要走」、「爸爸你可以跟我玩嗎」，也是女兒控的他只好說「爸爸要工作啊，很快就回來。今天可以跟阿嬤、婆婆玩，她們會帶你去公園」。

他坦言當爸爸後變得對小孩更有耐心，平常在家大部分他負責搞笑、跟小孩玩，媽媽負責靜態，如講故事或唱歌，但有次他晚上唱歌給女兒聽，竟被回：「爸爸，不要唱～」被問是唱得多難聽遭女兒嫌棄？他苦笑撇清：「我唱〈小星星〉是能多難聽？她還不懂得欣賞，還不到懂欣賞的年紀啦！」

楊祐寧昨天剛殺青一部戲，緊接著又要進入下一部戲的拍攝，被問及他前年監製、主演的《接招吧！製作人》音樂職人影集遲遲沒有上檔消息，他表示還在等高層、平台安排好，「我自己是很期待趕快上，畢竟拍得滿辛苦，但要等排程，可能因為太好看，所以要放在壓軸時間，應該是2050年吧！哈」被問客串演出的許志安有沒有來關心上檔時程？他笑答：「還好，因為他沒有我的聯絡方式！」他解釋當初是透過「正常管道聯絡」較禮貌地透過經紀公司聯繫，私下沒有交換聯絡方式，「不太敢，有點害羞，而且來不及熟，我們拍的時間很快，又加上拍攝時間是疫情最嚴重時，連拍完想請他吃飯都很難，當時外面餐廳都不能聚餐」。

好友修杰楷日前過40歲生日，他與10位一起騎車的好友一起買下修杰楷家外頭的大樓外牆巨幅廣告祝賀生日， 他說是過年時一群朋友去修家吃飯，在陽台聊天時，王柏傑看到那面牆在出租，就提議生日時租下來祝修生日快樂，大家都覺得很有趣，事前也有偷偷告知賈靜雯，提醒她要帶他出去看，「他滿感動，畢竟這招是比較常用在求婚或情人節告白」，至於花多少錢買廣告？他說：「友情無價！」