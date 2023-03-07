以台灣經典全熟牛排及服務打響名號的「王品牛排」開幕30週年，為回饋創立以來累積服務了逾2300萬人次，除了祭出凡來店消費2客套餐送明蝦干貝的好康，更號召全台與王品牛排一樣在1993年出生的賓客，到店消費1790元套餐可享免費升級任一款1990元主餐。

王品牛排為王品集團的創始品牌，自1993年在台中文心路成立王品牛排第一家門店，至今已經發展成兩岸合計32個品牌、超過400家門店規模，是台灣最大的餐飲連鎖集團。王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，王品牛排邁向下個階段，特地邀請知名設計師汪俐伶打造出新制服，展現餐飲人專業形象。此外，菜色、店內裝潢也推陳出新，盼賓客感受到經典與創新的氛圍。

王品牛排最經典主餐就屬中式風味全熟的「王品牛小排」，30年來超過百萬名饕客享用過該料理，而餐廳也因應時代進化，推出多樣主餐，如「澳洲和牛佐海大蝦」，以澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，佐以茄汁煨煮海大蝦，一次享受海陸雙重美味。

今年推出的新品「王品牛小排佐松露菲力」不僅可嚐到王品的30年的經典風味，也享受了菲力的軟嫩口感；4月更將首度推出全新的「美國頂級丁骨牛排」雙人套餐，將牛排高溫炙烤後，淋上特調羅望子風味醬汁，不僅可品嘗到菲力的軟嫩，還能享用紐約客的口感與迷人香氣，上菜時將為賓客在桌邊現切牛排，並會將取下的骨邊肉進行二次回烤至全熟，讓饕客再體驗第三種不同的酥香滋味。

經典主餐「王品牛小排」為中式風味。（何書青攝）

為慶祝「三十而立」，延續品牌精神，讓顧客「款待心中最重要的自己」，王品牛排邀請所有壽星同慶，即日起至4月10日推出「1993盛開的玫瑰」生日慶活動，1993年出生的賓客到店消費1790元套餐並出示證件，即可免費升級任1款1990元主餐。不是1993年出生的賓客也有優惠，4月30日前到店消費2客套餐，並出示品牌官網優惠畫面，便可獲招待1份價值688元的「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」。

澳洲和牛佐海大蝦。（何書青攝）

愛甜食的賓客也有新品可嘗鮮，王品牛排以其經典甜點「熔岩巧克力冰淇淋」做變化，推出「熔岩巧克力雪糕」，外層花生脆粒搭配黑巧克力融心醬，口味濃郁，即日起於全台7-11獨家限量販售；3月14日白色情人節當天，到全台王品牛排門店消費套餐，則可獲贈價值99元的「熔岩巧克力雪糕」1份。

美國頂級丁骨牛排上菜時，專人將在桌邊為賓客現切牛排。（何書青攝）

不僅主餐推陳出新，王品牛排也推出新甜品。（何書青攝）