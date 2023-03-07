竹聯幫明仁會昨(6)日在台北市中山區大直萬豪酒店育定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

昨(6)日竹聯幫仁堂旗下明仁會，選在台北市中山區大直萬豪酒店舉辦春酒，預定85桌，並且請來藝人獻唱，以及找來170名旗袍辣妹負責迎賓待場、桌邊服務，這場春酒的費用也高達600多萬元。

明仁會預訂85桌，一桌3萬5千元，找來170位旗袍辣妹負責迎賓待場、桌邊服務，另外也請來藝人獻唱，一場春酒費用高達6百多萬元。

中山分局長陳金城中午也率隊前往萬豪酒店部署，指揮大批警力蒐證，緊盯任何黑道分子的形跡，刑大也出動特勤警力，不容藉由春酒集會壯大聲勢，並藉此蒐報該幫會的動態。

竹聯幫明仁會昨(6)日在台北市中山區大直萬豪酒店育定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

竹聯幫明仁會昨(6)日在台北市中山區大直萬豪酒店育定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）

但由於近年北市五星級酒店的住客投訴，指警方大陣仗進入酒店蒐證，會造成不便，因此經協調後，警方僅能在酒店外、地下室停車場等處布崗蒐證。

也因此，北市黑幫近年尾牙、春酒、大型壽宴接刻意選在五星級飯店，就是避免在吃飯時，遭到警方攝影機跟拍，會讓大哥們覺得沒面子掃興，但這樣也讓警方降低蒐報黑道組織的「深入程度」。

竹聯幫明仁會昨(6)日在台北市中山區大直萬豪酒店育定85桌，並請來藝人獻唱，以及170旗袍辣妹迎賓、桌邊服務。（讀者提供）