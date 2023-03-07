現年48歲的波蘭籍神父柏克偉，來台傳教已經超過20年的時間，當年原本最想去非洲傳教，但因為身體健康因素，所以選擇放棄，後來因為讀書時的室友，在寢室內貼了台灣風景的照片，讓他開始對台灣產生嚮往，最後在2001年時來到台灣，更在阿里山傳教時，學習了一些鄒族語，能以此宣讀主日彌撒福音，疫情期間還用直播傳福音，未來希望能繼續留在台灣。

柏克偉神父目前在新店大坪林聖三天主堂擔任主任司鐸，他當時來台先在輔仁大學學習了2年中文，接著到大坪林實習近1年，隨後再回到輔大繼續攻讀神學，畢業之後到樹林天主堂服務了3年，期後到了阿里山，一待就是11年，這段時間跑遍了嘉義富野、達邦、山美、新美等原住民部落，還學會了鄒族語，甚至能用鄒族語宣讀主日彌撒福音，期間還遇上八八風災路斷，跟著族人一起靠國軍直升機空投物資維生，見識到了台灣風災的威力。

最近這幾年也因為新冠肺炎疫情的影響，許多教友沒辦法親自前往教堂參加彌撒，所以在與教堂的幹部討論後，開始透過直播的方式作彌撒、傳福音，這樣的形式到目前也都還在持續當中。