陸媒《觀察者網》3日報導，知名「反華智庫」——澳洲戰略政策研究所（ASPI）2日發布報告稱，中國大陸在44項最關鍵和最新興技術中，有多達37項「驚人領先於全球」。前立委郭正亮6日在《全球大視野》節目強調，技術就是腦力跟財力累加的結果，中國現在兩個都有。中國2021年宣布能射超高音速導彈，ASPI一查發現，相關論文中國佔48％，在研究領域的先前佈置已經走得很前面，讓美國也感到震驚，開始祭出限制令。

郭正亮表示，要更廣義去界定中國得到美國的技術，比如說現在已經限制很多行業不能去中國投資，後來對軍工也都做了限制。現在就說，有一些去投資中國的AI人工智能，或是去投資超級演算，雖然不是直接管制的項目，可是還是讓中國學到了管理技術，和技術發想的概念。

「所以也是間接幫助了中國！」郭正亮提到，這個還沒有定案，可是已經預想要提出一個草案，要尋求各界共識。因為這個一納入，搞不好連微軟都中！比如說微軟現在也在搞ChatGPT，這也是人工智能，那在微軟研究院有沒有相關的項目？

郭正亮指出，就是說如果要這樣擴大解釋，技術這種東西是有多種solution（解決方案），可是我可能看你怎麼做，我不能抄你的技術，這是有專利權的保護，我就從你那邊開始發想，想出別種道路。以中國人這麼聰明，當然會想出一些有的沒的。因為技術這種東西講白了，就是腦力跟財力累加的結果，中國大陸現在這兩個都有。

郭正亮強調，ASPI報告說到，2021年中國突然間發布可以射超高音速導彈，美國嚇一跳，怎麼突然之間就可以有這個能力？因為美國的成功率很低，中國大陸為什麼一下就成功了？ASPI就往前去查，發現5年內有關超高音速引擎的論文，中國佔了48％。現在是還沒看到產品，但中國大陸在論文，在研究機構的設立這種先前的佈置，已經走得很前面了，而且他的理工科碩博士人才實在太多了，所以各行各業就愈來愈專精。

「ASPI就統計了44項未來科技，發現中國領先了37項，所以美國是有點shock（震驚）啦！」郭正亮直言。