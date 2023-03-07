隨著COVID-19疫情逐漸趨緩，各國也開始開放國門、鬆綁邊境，讓許多喜歡出國的民眾迫不及待，也有不少民眾打電話來藥品諮詢室，詢問旅遊醫學門診的疫苗，以及出國要準備哪些藥品，或者關於COVID-19疫苗施打等相關問題。在後疫情時代出國旅遊，許多必備物品千萬不能忘記，必帶物品建議：退燒藥、止咳、腹瀉藥、抗過敏藥、快篩試劑、體溫計、防疫茶、口罩、酒精。

關於出國要帶的藥品，民眾可以依照下列原則來準備：

• 長期用藥應備齊：

平日長期使用的血壓、血脂、糖尿病、心血管及氣喘等用藥，應事前準備足夠藥量，持慢性病連續處方箋者，如預計出國超過1個月，可憑機票等證明文件多領一個月的藥物（最多可領3個月），並以隨身行李攜帶，以免託運遺失或延遲送達，甚至可攜帶兩份（一份自己帶，一份交給旅遊同伴），以防遺失。此外，應同時攜帶藥品清單、處方箋影本及藥物過敏史等，作為當地就醫參考。另外像是緊急使用的急救藥，例如：氣喘發作的吸入型支氣管擴張劑、心絞痛發作時使用的硝酸甘油舌下錠等，也務必隨身攜帶。

• 常用藥品備安心：

常用的鎮暈劑，如：暈車及暈船藥等，應於搭乘交通工具前30分鐘服用；胃腸用藥如：止瀉劑、助消化劑、消脹氣劑及制酸劑等；解熱鎮痛劑，用於發燒或各種疼痛，除了口服藥外，也包含外用藥膏或貼布；若不幸於國外染疫確診，症狀治療用的止咳化痰或抗組織胺等感冒用藥則相當重要；前往東南亞或是非洲、中南美洲等濕熱地區，防蚊液及昆蟲咬傷治療用藥也別忘記了。若是要去爬山或去海拔較高的地區，也可以準備高山症藥物。其它像是眼藥水、保健食品、外用抗生素等個人藥品，也可以一併整理，以備不時之需。

• 攜帶簡易救護包:

可準備簡易的外傷救護包，如：剪刀、紗布、酒精棉片、優碘、棉棒及OK繃等。

• 需明瞭帶藥規定、藥品儲存與攜帶方式

各國對攜入藥品之出入境管理不同，特別是含鴉片成分藥品（少數鎮咳藥水亦含鴉片成分，請特別留意），民眾若須攜帶管制藥品或處方藥入境他國時，需備有診斷證明書或處方箋影本等證明，若屬第1至3級管制藥品，則務必攜帶食藥署開立的證明文件，因登機安檢需求，建議準備一份英文病歷摘要、處方箋和藥品一起隨身攜帶，必要時可於出國前至外交部領事事務局網站的「旅遊資訊」查詢，了解入境當地國是否有特殊規定，以免誤觸法律。至於藥品的儲存與攜帶方式，一般不需冷藏的藥品，需放置在陰涼乾燥的小背包內，避免太陽直射，搭飛機時應置於隨身行李，以防在高空中溫度變化。若有需冷藏的藥品，應準備保冰容器以確保藥品的品質穩定。胰島素注射針劑應帶上機艙內，切勿放在行李箱，以免貨艙溫度過低而結凍，開封後可室溫放置4~6週（依品項不同）。隨身藥品在旅行途中應置於隨身皮包或小旅行包，避免放在大行李箱內，以防緊急需要或遺失。

• 疫苗防疫與預防藥物不可少

除了COVID-19外，各國也可能有其他傳染病正在蔓延，提醒民眾可於出國前至衛生福利部疾病管制署網站，查詢當地旅遊疫情資訊及相關建議，並採取適當預防措施，防範病毒侵襲。出國前2至4週可至「旅遊醫學門診」，由專業醫師提供當地流行傳染病的防疫建議，評估是否需要接種疫苗或使用預防瘧疾藥品，常見的疫苗預防接種像是：黃熱病疫苗、流行性腦脊髓膜炎疫苗、傷寒疫苗、小兒麻痺疫苗、日本腦炎疫苗等，建議至少在出國前2週就完成接種，疫苗才能發揮保護力。對於瘧疾的預防方式為：正確採取防蚊措施，並服用瘧疾預防藥物，一旦出現發燒等疑似症狀，一定要立刻就醫。

此外，旅途中或返國時，曾有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員；返國後21天內，若有身體不適，請盡速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。若是民眾對於旅遊醫學用藥有任何問題，也可以詢問醫師或藥師。有了萬全的準備，才能讓出國旅遊玩得安心又開心！