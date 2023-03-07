劉書宏、楊雅筑從不對盤變好友。（粘耿豪攝）

劉書宏、楊雅筑從不對盤變好友。（三立提供）

玄幻、偵劇集《台灣X檔案》正在三立都會台播出，男女主角劉書宏、楊雅筑分別飾演S.S.P.T.特搜隊隊長與副隊長，7日再度聚首為戲宣傳，楊雅筑劈頭就說拍戲之初就和劉書宏不對盤，經過1年才從不和到釋懷再變成好朋友。楊雅筑直言他是一個很多「毛」的人，拍戲時也常讓大家等，就因為一撮頭髮沒弄好會影響他表演，笑說劉書宏就是「欠人盯」，又太要求完美、有偶包，還爆料台詞很多的劉書宏是劇組NG大王。

兩人合作1年多，竟沒日久生情爆緋聞？劉書宏笑回「現在沒有在交往」，說自己好不容易單身2年多，正在享受單身生活，希望把重心放在工作上，和楊雅筑的關係是可以說秘密的好朋友，坦言從兩人不對盤至今，發現她對他的包容滿大的，殺青後也發現她比拍戲狀態時更好相處，約出來吃飯時，覺得她的狀態滿鬆的，可能是當時身兼兩個角色讓她滿壓抑。

楊雅筑則說他講對一半，她兩個角色換來換去只是一部分原因，當時她經常10分鐘內要跳脫切換角色，「還有他講話大聲，一直聊NBA，我才跟他生氣！直到其中一個角色離開，我才沒那麼緊繃。我那時為何很難相處，是因為你常常讓大家等，照個鏡子 調個頭髮要5分鐘，我才說可以快一點嗎， 他那時有點欠人家盯，他比較要求完美，我則是不想要讓大家等、想把工作快結束。不過兩人工作與私下狀態有落差，他偶包是有啦，私下有一點，但不是外在的，他很在意別人對他的看法」。

兩人都表示有耳聞《台灣X檔案》已在籌拍第二季了，目前應該正在籌備劇本中。戲殺青至今約3個月，楊雅筑直言之前演女警常穿靴子，站姿不同，最近才好不容易把外八站姿恢復正常。而劉書宏拍了1年多的後遺症就是殺青還會做夢到在片場拍戲，自己還在特搜隊辦公室發號施令、講錯台詞狂NG，他笑說戲殺青後跟朋友打球，大家都發現他變得比較暴力，現在都不約他了，連爸媽也覺得拍完一檔戲兒子的眼神怎麼變利了。

當初拍戲時6位主演開了一個群組，大家靠這群組繼續連絡感情，但楊雅筑抱怨，日前導演約吃飯，身為主揪人的她在群組留言詢問，其他5個人卻都已讀不回，她氣呼呼地說：「群組才一共6個人耶！以前《女力報到》的人都不會這樣對待我！」被惹毛的她，就心寒回了「看大家好像也挺忙的，沒想參與，就先取消了」，還打電話罵劉書宏，其他人則被嚇得開始你一言我一語熱絡回應，這時反而變成楊雅筑都不回話，她解釋：「我不會生氣，但我會冷暴力！」

楊雅筑透露目前正在上品酒課程，現在是上中級進階高級班，就為了拿到國際葡萄酒證照，她說過程要了解的知識太多，一度想打退堂鼓，因為聽說全世界好像能過關拿到證照的只有50％的機率，所以最讓她頭痛的就是要死背許多資料。劉書宏在拍這檔戲之前都不喝酒，後來為了紓壓會喝一點，楊雅筑每天收工就跟同住的女演員一晚喝掉一瓶，拍到中間比較熟了，劉書宏跟其他工作人員也會一起約到樓下喝，「他還說我是他喝酒的啟蒙老師，自己愛喝還怪我！」戲殺青後，每次劉書宏要買葡萄酒都會傳訊問她意見。

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