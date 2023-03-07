臺大雲林分院心身醫學中心主任黃偉烈與新竹分院精神科主任廖士程等人的研究成果獲得亞洲精神醫學、精神醫學研究、心理治療與心身醫學、綜合精神醫學等學術期刊刊登。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院心身醫學中心主任黃偉烈與新竹分院精神科主任廖士程等人研究俗稱自律神經失調的「身體症狀障礙症」發現與腦部前扣帶迴區域的雜訊過濾功能欠佳有關，女性比男性多，研究成果獲5份國際期刊刊登。

很多民眾覺得這裡痛那裏痛，跑遍神經科、復健科、風濕免疫科求診，做過無數生理檢查就是沒病，黃偉烈研究這類病患與症狀10幾年。

黃偉烈表示，人都有來自身體的各種訊號到大腦，健康的人會過濾掉較不重要的訊息，不會明顯察覺，也不會有不適的感覺，但有些人腦部的過濾功能缺損，過多雜訊被注意到，且出現不舒服的感覺，而這些訊號在身體本來救不到異常程度，生理檢查往往沒有異狀。

黃偉烈表示，這類病患常被歸列為自律神經失調，根據這幾年研究，可能是腦部的「前扣帶迴」區域過濾身體雜訊功能欠佳所致。

黃偉烈說，這類感覺身體到處痛但都檢查不出來的病患，愈注意到身體不適感，就愈擔憂焦慮，困擾變成更放大而持續，這類身體症狀障礙症在台灣相當常見，約有5％盛行率，女性比男性多，40歲至50歲盛行率最高。

黃偉烈與新竹分院精神科主任廖士程研究發現，這一類病患臨床上有焦慮、易怒、憂鬱症狀，通常有疼痛疲倦、腸胃道不適、心臟不舒服等類呈現。

黃偉烈等人把研究成果於發表於知名國際期刊，獲得亞洲精神醫學、精神醫學研究、心理治療與心身醫學、綜合精神醫學等學術期刊刊登。

黃偉烈強調，國內的研究實證還在累積當中，病患不同而有不同治療，有些提供藥物治療；有些只要調節注意力，例如正念或行為療法，改變對事情的想法之後不舒服的敏感度就降低。