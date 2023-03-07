酒後摔落大排水溝中，緊急送到玉里慈濟醫院急救。（花蓮消防局提供）

大白天，親戚朋友一起喝酒，一轉頭76歲林姓老婦卻不見蹤影，竟發現掉落大排水溝中，經關閉水閘門後，才找到溺水者，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送往醫院急救仍無效，詳細溺水原因仍在調查中。

警方表示，報案者與76歲林姓婦人，今天上午在家中飲酒，到了中午12時許，送親戚林女出門，他轉頭返回家中，卻聽見有人在呼救的聲音，上前查看見林女跌入排水溝內，現場情況危急。

花蓮縣消防局玉里分隊中午獲報，指出玉里鎮源城里客城大排水溝處疑似有人掉落溺水，出動消防車及救護車到場搜尋，但排水溝未見溺水者，擔心已經沉入大排水底，因後端有水閘門關閉，於是通知水利局人員到場，將水閘門打開排水後，水位下降，才發現溺水阿嬤，現場實施進行急救，隨即由救護車載往玉里慈濟醫院急救，中午12時宣告不治。

玉里分局表示，經偵查隊勘查現場，死者山上下巴、左手皆有擦傷，初步排除遭其他外力因素所致，警方將全力協助家屬釐清相關案情，全案報請檢方相驗。

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