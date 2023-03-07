伊甸基金會今天公布0至6歲幼兒照顧者進行育兒現況調查，有8成的家長曾面臨工作、家事與照顧孩子間無法兼顧的窘境，蠟燭多頭燒的窘境對早療家庭來說更是顯著。

伊甸基金會副執行長林文賓表示，在伊甸的服務經驗裡，許多家庭遇到孩子的成長有遲緩現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。

因此，伊甸早療服務為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。

今年五歲半的小善，因患有罕病雷特氏症，使她在自主能力上較弱，身體站不穩需旁人扶著才能行走。疲於奔命的小善媽媽，在帶著三歲小善來到伊甸婦幼家園後有了轉變。兩年半的早療日托班，教保老師每天陪伴小善做行走練習，也安排有趣的課程活動增加學習刺激。不僅如此，伊甸陪伴媽媽走出憂慮，社工與教保老師時常透過接送時間，了解她在照顧上遇到的難題並給予建議、提供與孩子溝通相處的技巧，同時協助媒合罕病門診及相關協會資源，讓小善媽媽與專家及其他罕病家長有深度交流機會。

伊甸成立40年來，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭，鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，捐款可洽伊甸基金會官網。