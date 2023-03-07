柏克偉神父熱愛台灣，也想繼續在台傳教，但他表示不捨放棄波蘭國籍，所以不會主動申請歸化台灣。（民政局提供）

柏克偉神父來台傳教超過20年，對於台灣最讓他印象深刻的地方在於台灣的宗教自由及多元，一個家庭當中甚至可以有好幾種信仰，而且能夠和平相處沒有衝突。

另外，雖然台灣人口比波蘭少，但因土地也比較小，所以人口密度特別高，他坦言一開始有點難適應，並笑稱「到處都是人」，感覺好像沒有隱私，還有夏天的酷暑也讓來自波蘭的他感到比較辛苦。

在飲食方面，柏克偉神父對台灣的美食則是讚不絕口，他說自己最喜歡吃甜不辣，但其實台灣有很多美食都很吸引他，而且買食物也很方便，不像波蘭晚上8點過後就沒什麼吃的，水果也很豐富，甚至許多在波蘭都沒有見過。

雖然來到台灣已經超過20年，也已經把台灣當成第二個家，但對於未來歸化台灣國籍一事，柏克偉神父表示不會主動提出申請，因為如此一來他必須放棄原本的波蘭國籍，但他不想放棄波蘭公民的身份，但是還是計畫繼續留在台灣傳福音，因爲適應了各方面差異後，他已經愛上了這個地方。

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