43歲女星陳喬恩，近來把事業重心放在大陸，去年和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，不時會在社群分享近況和夫妻相處生活，今（7日）她曬出一組絕美近照，極佳狀態讓網友都看傻了。

陳喬恩今在社群發文，曬出2張近照，雖然沒多做說明，但照片中她穿上黑色連身裙，超低胸設計不僅性感鎖骨清晰可見，渾圓雪乳和深邃事業線更是一覽無遺，雖然是坐著但難掩完美身材比例，讓網友看了都驚呼連連。

「姐姐的狀態真的是太好了，實在太漂亮了」、「這身材也太牛了，氣質十足」、「美的好高級誰懂」、「啊啊啊~姐用美貌鯊(殺)我」、「這身材也太辣了，我好愛」、「這真的是我能免費看的嗎」。

陳喬恩身材和臉蛋都維持超好。（圖／取自陳喬恩微博）

陳喬恩和老公Alan過去因參加大陸實境節目《女兒們的戀愛》擦出愛火，去年3月低調登記結婚，近日夫妻倆一起上實境秀《妻子的浪漫旅行》，分享婚後的互動，她也坦言若能重來，不會選擇公開戀情。

雖然戀情曝光後收到不少祝福，但也有惡意評論，攻擊他的另一半，這讓陳喬恩非常心疼，讓她曾想「是不是做了一個很錯的決定」，好在Alan一直陪在她身邊，讓她很感動，並坦言有2年沒拍戲工作，就是為了愛息影。