台北市工務局衛生下水道工程處工務科龔姓副工程司涉嫌貪汙，台北地檢署7日指揮廉政署兵分6路搜索衛工處及廠商，約談龔男及廠商王姓、楊姓、吳姓人員共4人到案。衛工處總工程司陳政予表示，此案去年4月由衛工處主動發現，並通報台北市政風處，關於具體涉案情形，衛工處會持續跟進。

據悉，台北市客家事務委員會2019年7月17日公開招標台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程，工程金額1億7000多萬，並委託台北市衛工處代辦工程。但負責工程的台北市衛工處龔姓副工程司，於2020年至2021年間，多次配合護航得標廠商， 一再變更設計，以不實文件浮編預算，事後收受數十萬元賄賂。

龔男及廠商人員涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂、對於公務員違背職務行為交付賄賂、《刑法》詐欺取財、行使業務上登載不實文書等罪嫌，台北地檢署今指揮法務部廉政署執行搜索6處，訊問被告龔男等4人。

衛工處總工程司陳政予表示，此案去年4月由衛工處主動通報台北市政風處，發現委外監造廠商的人員在施工期間內，有疑似涉及索賄的情事。他透露，除了龔姓副工程司，目前李姓副工程司也在地檢署以證人身分偵查中，關於具體涉案情況，衛工處會持續跟進，而基於偵查不公開的原則，衛工處會配合後續廉政署、檢調單位提供相關資料，再依檢調釐清的案情來做通報。

衛工處強調，本工程已經竣工，正辦理驗收程序，北市衛工處仍會依契約規定嚴格把關，要求品質符合契約約定。