台東市建農里垃圾掩埋場上個月26日發生火警，大火連續燒3天，附近居民飽受濃煙與臭味之苦，多位里長今天到縣議會陳情表示，全縣的垃圾掩埋場都潛藏著沼氣被引燃的危機，台東縣垃圾焚化爐已經試營運，要求環保局盡快去化，以避免又發生大火，荼毒百姓。

228連假，台東市建農垃圾掩埋場火警連燒3天，附近居民受不了濃煙及臭味汙染，被迫暫時離開家園，台東市10多位里長今天到縣議會陳情，建農里里長林金寶表示，垃圾是全民問題，不應該由建農里民單獨承受，大家要共同面對。

林金寶指出，於2004年設置的建農里垃圾掩埋場原設計是使用6年，21年來日積月累，已由地下12公尺深的掩埋揚變身為1座12公尺高的垃圾山，面積也從2公頃悄悄增加到5、6公頃，而全縣還有13座飽和的垃圾掩埋場，也都潛藏著沼氣被引燃的火燒危機，環保局應該有所作為。

林金寶說，環保局從未思考如何去化及安全維護，每次火災後才作補救措施，而焚化爐已試營運，應加速正式啟用，並訂定建農里垃圾掩埋場去化計畫，公告社會大眾，同時制定防治沼氣相關作為。

環保局表示，今年度原本就要辦理台東市垃圾掩埋場垃圾處理焚化招標，孰料發生這次火警，必須監控一段時間，確認安全後才能再進場作業。而地面上推置的垃圾則將進行篩選分類、打包後優先處理，其他鄉鎮掩埋場的地面垃圾也已經陸續清運到焚化爐焚燒。

掩埋場大火也成為縣議員質詢焦點，黃治維質疑環保局過去防治作為都無效，才造成多次掩埋場火警，沼氣會燃燒大家都知道，但調查應該以科學專業來呈現；王文怡指出，台東環境空汙很多資訊都沒有公開透明，要求環保局將各種資訊定期公布，也應該在建農里設置空汙偵測設備，並公布掩埋場去化計畫。