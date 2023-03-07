3月木棉花盛放，竹塘鄉公所舉辦「水神傳說木棉花季」活動。（吳敏菁攝）

3月木棉花盛放，竹塘鄉公所舉辦「水神傳說木棉花季」活動。（吳敏菁攝）

3月木棉花盛放，竹塘鄉公所舉辦「水神傳說木棉花季」活動。（吳敏菁攝）

竹塘木棉道紅通通的木棉花，倒映一旁水田，從私房祕境到口耳相傳成3月最熱門的火紅景點，竹塘鄉公所今年舉辦「水神傳說木棉花季」活動，木棉花道結合九龍大榕公、醒靈宮、雙色稻田小旅行，還安排親子歡樂路跑、魔術表演、小農美食市集，提供豐富摸彩獎品。

3月是木棉花盛開的季節，竹塘木棉花道的樹齡都在30歲以上，花道約100公尺，被譽為中南部最火的木棉花景點，不可錯過全台最大最壯觀的榕樹公也在附近，一樹成林廣達1公頃，九龍榕樹公推估已有300多年的歷史，枝幹盤根錯節，狀似龍飛九天，才稱為九龍，近年來也逐漸打響名氣。

彰化縣副縣長林田富7日前往參加花季開幕式表示，竹塘鄉的木棉花道是以前農民為了乘涼而種植，近幾年在鄉公所行銷推廣，成為熱門賞花景點，過去濁水溪常泛堤，水神廟怎樣都沖不走，水神因此成為地方重要的信仰，竹塘鄉公所發揮巧思，將木棉花、水神等結合活動，11日、12日於竹塘鄉新廣村田頭堤防木棉花道登場。

林田富特別推薦，竹塘還有非常好的農特產，包括竹塘三白，就是白蛋、白米、白洋菇等，欣賞艷紅的木棉花開滿整個木棉道，拜訪九龍大榕公、水神廟，還可以順道採買在地當季新鮮的農特產。

竹塘鄉長蔡碩任指出，今年的水神傳說木棉花季活動內容十分精彩，不但有親子歡樂路跑、魔術表演、小農美食市集、豐富的摸彩獎品，還有小朋友最愛的YOYO歡樂帶動唱與兒童夢幻樂園，除此之外，3月12日還有花季限定的浴衣賞花體驗以及兒童夢幻樂園。