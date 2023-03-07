許多現代人常因為各種不同的原因發現有膽結石（gallstone）；有些人是發生症狀後發現有膽結石，例如：腹痛、發燒、甚至膽囊炎、胰臟炎等等，也有許多人是在健康檢查這種毫無不適的情境下被告知有膽結石。到底何時需要處理它們？又或者與它們和平共存即可？希望在這篇簡短的介紹中能讓讀者有一些了解。

分類及成因：

肝臟會分泌消化酵素，這些消化酵素被稱作膽汁（bile）；平時膽汁會被儲藏於膽囊（gallbladder）之中，當我們進食的時候就

會分泌到腸道中幫助食物的消化。而膽囊中的膽汁可能因種種因素而凝結成固體物質，進而堆積在膽囊中，形成所謂的膽結。

膽結石主要可依據其化學成分被區分為三種類型：

1. 膽固醇結石（cholesterol gallstone）：

為最常見的膽結石。一般呈黃色，主要由未消化的膽固醇所集結而成。在西方國家有75% 的膽結石即為此類型；造成此種膽結石的風險因子包括：女性、年齡（增加機率與年紀呈線性比例增加）、懷孕、多次懷孕生產的女性、西方高熱量高脂肪的飲食習慣、過於快速的體重減輕、使用全靜脈營養、使用一些特殊藥物（如：雌激素等等）、具有一些系統性疾病（如：肥胖、糖尿病、迴腸疾病、脊髓損傷等等）。

2. 色素結石（pigment gallstone）：目前此類結石形成機轉主要認為是膽紅素（bilirubin）的代謝異常所致，可依其顏色為黑色或棕色區分為black stone 及brown stone。

（1）Black stones：在沒有感染的膽囊中可見此類結石；而這類的病人通常合併有慢性溶血性貧血（如：地中海型貧血等等）、維生素B12 缺乏貧血（又稱惡性貧血pernicious anemia）、迴腸疾病、大範圍切除迴腸、肝硬化等等，這些原有的慢性疾病會造成過多的膽紅素，進而產生膽結石。

（2）Brown stones：需有因為結構變化或功能上的問題造成膽汁淤積，並發生膽道感染/ 發炎後產生的膽結石。

3. 其他罕見類型結石（rare gallstone）

常見症狀及併發症

其實多數的膽結石是無症狀的；其他可能會出現的症狀包括：右上腹疼痛、可能會合併轉移至背部之疼痛、噁心、嘔吐、發燒、黃疸（皮膚或眼白變黃）、灰白色糞便等等。膽結石除了疼痛之外，也可能造成急性膽囊炎、膽管內結石、膽管炎、Mirizzi’s syndrome、急性胰臟炎等併發症，甚至也有極少數病人會因此增加發生膽囊癌的機率。

診斷：

膽結石的診斷最主要需要藉由影像檢查的幫助；而影像檢查的方法有許多種，各有其優缺點及不同的使用狀況，主要常見的檢查工具有下列幾種：

1. 腹部超音波（abdominal ultrasound）：可用來評估是否有膽結石及膽管結石；另可協助診斷急性膽囊炎。

2. 內視鏡超音波（endoscopic ultrasound sonography, EUS）：對評估膽管內結石有很高的準確度。

3. 逆行性膽胰管攝影（endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP）：主要可用來評估膽管內結石，並對膽管內結石進行移除，達到治療之效果。

4. 核磁共振膽胰道攝影術（magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP）：可用以評估膽管內結石；為快速、且非侵入性之檢查工具，而其提供的詳細度可與逆行性膽胰管攝影相同。

5. 電腦斷層（CT）：可用以評估是否有發生膽結石造成之相關併發症，例如：膽囊膿瘍、膽囊破裂、膽道破裂、胰臟炎等等。

治療：

無症狀的膽結石是不需要治療的，只需要定期追蹤即可；如果膽結石出現症狀，則治療方式有：

1. 保守性治療：

主要有使用藥物溶解膽固醇結石或使用體外震波碎石兩種；然而經過許多研究及觀察，使用這兩種治療方式的病人，只有極少數的特定族群能因此成功治療膽結石，許多病人在石頭消失前就又再次發生膽結石相關之併發症；因此，在目前手術技術的進步及其成功率的比較下，一般建議為接受腹腔鏡手術治療為佳。

2. 手術治療：

又可以分為傳統的開腹手術及腹腔鏡手術兩種；手術是將膽囊拿掉，讓膽汁直接由肝臟流到小腸。兩種手術方法有其不同之適應症及風險，須由外科醫師進行專業評估，目前現行之手術方式以腹腔鏡手術為主。