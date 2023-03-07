台北股匯市再度上演不同調，台股今收在15,857.89點，上漲94.38點，成交量2,300.78億元；三大法人買超93.54億元。外資及陸資（不含外資自營商）買超39.22億元。相較台股持續驚驚漲，匯市近期轉趨觀望，外資持續雙向操作，且量縮不少，新台幣今日小貶1.8分作收。

匯銀主管指出，新台幣今盤初貶至30.600元上方，出口商拋匯出籠，帶動新台幣一度升至30.575元，但進口商加上壽險承接買盤撐腰，新台幣再度回貶，而外資今日進出極小、等同休兵，央行也幾乎沒動作，整體而言匯市交投頗為清淡。

該主管認為，市場都聚焦在稍後鮑爾的談話，加上本周美國將公布非農就業數據，加上下周美國消費者物價指數（CPI）將公布，短線預計國際匯市成交量都不會太多，國際熱錢要等數據明朗後，才有可能大幅移動。

外匯交易員認為，上月非農就業數據亮眼，帶動國際美元走強，但這波大部分已反映完，本周非農數據若再現亮眼數據，美元才可能進一步走強，否則美元應會先短暫修正，短線來看新台幣將由貶轉升，往30.300元方向邁進，新台幣周線有望終結連三黑。