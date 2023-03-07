農委會副主委陳駿季7日在東京國際食品展活動現場，見證台農發公司董事長洪忠修與日本Suntrust公司社長小山誠二簽署台灣水產品採購備忘錄，對於Suntrust公司預計採購50公噸台灣石斑魚，陳駿季表示，我國2022年水產品外銷金額約16.8億美元，其中出口日本為4.8億美元，占比28.6％，是我國水產品外銷第一大市場，農委會特別感謝日本業者與消費者長期喜愛台灣優質美味的水產品，也希望有更多農漁產品外銷日本，深化台日兩國農產貿易。

農委會指出，台灣與日本經貿關係密切，互為重要的農產貿易夥伴，兩國生產的農產品具有互補性，台灣的鮪魚、毛豆、鰻魚、鳳梨、蝴蝶蘭等農產品，在日本非常受歡迎，而日本的海扇貝、蘋果、牛肉、葡萄等，也深受台灣民眾的喜愛。即使受到新冠肺炎疫情的影響，去年台日雙邊農產貿易金額達到19億美元，較2021年增加6.5％，更比疫情前2019年大幅提高13.3％，顯示兩國農產貿易往來非常頻繁。

日本Suntrust公司主要從事水產捕撈及真鯛、鰤魚等高品質魚類的養殖，非常重視水產鮮度及品質，是日本極為知名的水產食品公司。至於台農發公司係於105年12月成立，主要是透過國家品牌形象及行銷方式，協助農民、農企業與食品加工廠，將高品質的台灣農產品行銷全球。

該公司肩負開拓新產品與新市場、建構外銷產業鏈等政策任務，最近幾年持續努力開拓香蕉、鳳梨、芒果、荔枝、萵苣、蜜棗、柑橘、柚子、冷凍鳳梨釋迦、冷凍石斑魚等外銷新通路。