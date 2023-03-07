林隆璇出道30年，曾創作過〈白天不懂夜的黑〉、〈你那麼愛他〉等許多經典歌曲，有「情歌王子」的封號，在歌壇是不少歌手的前輩，近期有歌迷問女歌手孟庭葦是否喜歡林隆璇，林隆璇透過社群平台回應，稱兩人只是很好的朋友。

林隆璇日前在小紅書上透露有粉絲看了孟庭葦的直播，好奇詢問孟庭葦是否喜歡林隆璇，對此林隆璇回應：「關於這段故事是這樣子的，孟庭葦她在學生的時代呢還沒出道，那時候她是我的歌迷，很喜歡聽我的歌，後來她出道的時候我們就認識了，變成很好的朋友。」

林隆璇表示與孟庭葦不管在音樂上還是表演上都是可以分享的好朋友，大約在1995年的時候兩人合作歌曲〈淚海〉，「到了1999年孟庭葦已經是紅遍大江南北的巨星了，不過她對我很照顧，因為她帶我到大陸去做巡迴演出，真的開了我的眼界啊，原來有這麼多這麼多美麗的地方」，他說在旅途中感受到孟庭葦的專業，「她唱得很好、氣質很好，更難得的她對歌迷是非常非常的好，完全沒有架子，這也是我們可以成為好朋友的原因」。

林隆璇回應與孟庭葦是好友關係。（圖／翻攝林隆璇小紅書）

〈淚海〉由林隆璇作曲，孟庭葦演唱，兩人在音樂上有不少合作，孟庭葦的演唱會曾邀林隆璇當演唱嘉賓，許多歌迷都知道他們互相欣賞的友誼。影片最後林隆璇也不忘替孟庭葦宣傳新專輯，並誇她音樂很有個人特色，且具有靈性。