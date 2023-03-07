長大後還和爸媽一起睡真的很奇怪嗎？一名人妻表示，她和老公及婆婆原本要一起旅遊，訂了雙人房和單人房，後來人妻不克前往，便打電話和飯店要求改為一間「雙床房」，沒想到夫妻倆卻因此起爭執，老公還要求飯店改回只有一大床的雙人房，並怒罵人妻「思想噁心」，貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和老公清明連假要帶婆婆去宜蘭玩，因此訂了一間雙人房、一間單人房，未料原PO突然有事無法參加，便打電話請飯店取消單人房，並將雙人房改成「雙床房」，這時在一旁的老公突然插嘴，直說：「幹嘛改，直接取消單人房就好啦」，讓原PO相當錯愕。

掛掉電話後，原PO問老公，是不是打算和婆婆睡一間雙人房，還說：「你要跟你媽睡一張床耶，這樣好奇怪，你都幾歲了還跟你媽睡同一張床？」老公則回應：「對啊，怎麼了嗎？」並表示兩人感情頗佳，婆婆也喜歡跟他睡同一張床，原PO不禁心想：「原來好到會常常睡在一起」。

而原PO過去也時常和自己的媽媽一起睡覺，老公藉此解釋，其實是相同的概念，並不會有多餘的想法，但原PO聽完仍無法接受，反駁：「我是女兒，你是兒子耶」，此話一出，讓老公覺得被懷疑和婆婆有不正常關係，反嗆原PO：「有這樣的想法很噁心」，隨後更打電話給飯店，將雙床房改為一張大床。對此，原PO大嘆，「只是覺得成年男子跟自己媽媽睡一起非常怪」，並特地發文向網友請益，「是我思想太古板嗎？」

貼文一出，網友的看法兩極，紛紛留言，「到底怪在哪？」、「那你就不要跟你兒子睡同一張床」、「你不行是你家的事，不要自己不行，就說人家戀母媽寶」、「大驚小怪，都是自己爸媽，偶爾過夜一次而已，又不是天天」、「他特別改回一張大床，我感覺已經是意氣之爭了」、「難道一堆人把狗放上床一起睡，就會覺得會怎樣嗎」。

另外也有一派人認為，儘管母子感情融洽，但還是不能接受兩人睡在同一張床，「不是戀母就是媽寶吧，我也愛我爸，但我不會想特地跟我爸睡同一張床」、「個人不能接受啦，看來我要找個父母雙亡的了」、「超奇怪，正常男性會這麼想跟自己媽媽睡一張床嗎」。