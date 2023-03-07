大陸外長秦剛今日手持大陸憲法稱「台灣問題怎麼解決是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」，並說台灣分裂與台海和平穩定水火不容。陸委會對此回應，我政府依據中華民國憲法等規範處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定，而「兩岸互不隸屬」是台海現狀與區域和平的根本。

陸委會回覆本報詢問後，以書面對秦剛涉台講話發表三點回應。陸委會首先指出，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與區域和平的根本，不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」。中共外長片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平的法制與作為，是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同。

其次，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，更不是其內政。北京當局一再對台灣及區域操作脅迫與統戰分化，並在世界宣傳其謬誤的政治框架及兩岸關係終局主張，國際及台灣社會早已明確表達反對。

陸委會最後強調，我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例等規範，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；「四個堅持」是台灣的共識；推動兩岸關係良性互動是雙方共同責任，我們呼籲對岸調整思維，以理性平等、相互尊重的態度，務實理性改善兩岸關係，負責任地維護區域和平。

秦剛今早用大陸憲法回應台灣問題，指出「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

秦剛還說，台灣問題怎麼解決是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。「我們將繼續以最大誠意，盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項。」