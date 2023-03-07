世界棒球經典賽A組預賽明天將開打，交通局整理公車轉乘資訊供民眾參考。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

世界棒球經典賽A組預賽明天將開打，交通局整理公車轉乘資訊供民眾參考。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽明天到12日將在台中洲際棒球場開打，將吸引很多熱血球迷來觀賽，台中市政府交通局表示，洲際棒球場周邊有7條公車路線，提供搭捷運或台鐵轉乘公車及公車直達等便利交通服務，交通局也特別在行經球場的路線標註經典賽logo圖示，讓球迷清楚辨識路線。

交通局長葉昭甫說明，預期賽事期間將湧入大量人潮及車潮，如果怕塞車，鼓勵民眾可以搭公車來，洲際棒球場周邊有許多公車路線行經，包含12（含12延）、14（含14延、14副、14副2）、58（含58副、58區2）、71、127（含127延）、700、956等7條公車路線，凡有行經洲際棒球場的公車路線，會在車頭前放置「行經洲際棒球場」的告示，民眾可搭乘捷運或台鐵轉乘公車，也能搭公車直達到球場。

交通局也特別在「台中公車」APP新增「2023棒球經典賽公車資訊」專區，方便民眾直接點選查詢洲際棒球場周邊公車資訊，且在公車有行經洲際棒球場的路線也有標註經典賽的logo小圖示，讓球迷清楚辨識路線，不怕搭錯車。

交通局建議球迷「搭捷運轉乘公車」，洲際棒球場位置鄰近捷運「文心崇德站」，捷運站旁有12（含12延）、58（含58副、58區2）、71、127延、700路5條公車路線可直達球場，鼓勵多加利用大眾運輸工具前往球場，輕鬆、省時又快速。

葉昭甫說，為了一同力挺中華隊，凡是有中華隊出賽的期間（3月5、6、8、10、11日），交通局就會在晚間10時至11時加派區間公車，並於車頭前放置告示，讓民眾可以清楚辨識，起點由洲際棒球場發車、終點為捷運文心崇德站（文心路），疏運捷運轉乘的民眾，讓球迷可以放心觀賽、安全返家。

葉昭甫補充，考量到夜間交通便利性，交通局賽前也已和計程車業者完成協調，在豐樂一街／崇德十九路口規畫有計程車排班區，配合賽事結束時間，提供計程車乘車服務時間，分別為3月5日至6日的官辦熱身賽及3月8日至12日（A組預賽）下午2時30分至晚上9時30分，歡迎民眾多加利用。