竹科新創公司醫流體開發出全球獨家之可攜式行動醫學診斷站，首先推至獸醫市場，去年第4季產品在台灣上市後，掀起獸醫院檢測的新浪潮，預計今年第1季進軍海外市場，並規畫這2年陸續取得TFDA、FDA許可後，進軍一般醫療市場，朝「生醫界的聯發科」邁進。

醫流體成立於2019年5月，投入微流道晶片為基礎的檢測產品與服務，開發出全球獨家的可攜式行動醫學診斷站，只需滴入0.1 cc不到的檢體，在一片手掌大小的卡匣內，即可完成需在中心實驗室耗費多位專業操作者、使用多台大型自動化機台才能進行之生化醫學，盼能讓精準診斷不用再受時間、空間及價格限制。

醫流體創辦人暨執行長李文斌說，公司主要核心技術為整合型晶片實驗室（Lab-on-a-chip）微流控系統，除了投入人醫產業研發，更是將產品首先推至寵物醫療檢測市場，同時結合台灣在地優質製造商與跨領域專家，將技術及產品推向顛峰，蓬勃台灣生醫、機械等產業發展。

醫流體在2020年從清華大學與長庚醫院技轉之後，致力於在公司內部開發新的自有技術，目前已取得和申請全球12 件微流控相關專利，開發出包括抗生素用藥篩選系統、All-in-one一站式分子診斷PCR系統，技術獨特且具成本優勢。

李文斌也指出，現行藥物敏感性檢測需3至5天，獸醫師才可取得報告，毛小孩因錯誤抗生素導致抗藥性的產生及傷口無法痊癒。而醫流體產品NAST抗生素用藥篩選系統，最快可於採集疑似感染檢體後6小時內提供醫生15種抗生素藥物對細菌的治療效果報告，讓獸醫師可以快速使用正確的藥物進行精準治療。

其中，NAST抗生素用藥篩選系統已於去年第4季推入台灣市場，掀開獸醫院內檢測的新浪潮，除了國內銷售外，也同步於今年第1季正式進入國外市場，與馬來西亞、歐洲、美國等國外大型獸醫院與經銷商洽談合作，在新創路上讓毛小孩不再受疾病之苦。

李文斌期許公司朝向「生醫界的聯發科」目標邁進，也感謝科管局長期對產業及新創團隊持續投入研發資源與能量，讓創新創業發展被納入整體政策的方針中，扶助台灣的新創生態。