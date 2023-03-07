中華隊公布明天經典賽首戰巴拿馬的先發投手，就是統一獅右投胡智爲。胡智爲稍早正面回答這個「假如是他先發」的問題，表示對巴拿馬打者的印象是速度快，自己也做好迎接比賽的準備。

「假設是我先發的話…」胡智爲說，自己認識的打者都在義大利、荷蘭跟古巴，「巴拿馬我還比較認識投手，對他們打者的了解就是透過影片去觀察，之前統一獅有跟他們比賽，也有跟統一獅要一些對戰的影片去研究。他們的特色是速度快，在壘包上的破壞性蠻強大的，打者的力量、技巧都還蠻不錯的。」

胡智爲表示，自從知道自己入選經典賽50人名單，就跟自己季後訓練的團隊討論如何為這次比賽做準備、排定訓練周期。「畢竟時間不夠，不可能到全巔峰，但就是讓自己的身體到一個還OK的點，調整到最適合比賽的時候。比賽要到了，目前就是準備好了！」

巴拿馬明天將由米希亞（Humberto Mejía）掛帥先發，中華隊總教練林岳平表示，等確定後晚上才會開會研究。對於巴拿馬的打線，「餅總」則說前3棒要特別注意。