嘉義市學子體驗AI設計防制菸害。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

嘉義市學子體驗AI設計菸害防制，展示成果。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

科技世代就玩科技來增加青少年對菸害的認識，嘉義市政府衛生局與國中小學校合作，舉辦「菸害防制AI創意親子營隊」，講師帶領親子用科技素材、藝術媒材，玩AI創意來演示生活中菸品的危害，讓親子透過科技加深對菸害的認識。

市府衛生局與蘭潭國中、民生國中合作舉辦「菸害防制AI創意親子營隊」活動，由外聘業師手把手教親子以「無菸校園」、「無菸家庭」為主題，結合AI科技素材、藝術媒材、分組合作、人機協作，做出AI菸害防制創意教具。

蘭潭國中校長莊裕庭說，該校科技中心在3月4、5日舉辦別開生面的校園菸害防制AI創意親子營隊活動，25組親子在2天課程裡學習程式軟體，操作電子教具，體驗運算思維，提升邏輯思考，認識菸與電子菸的危害。

民生國中校長張金龍說，該校於3月11、18日將辦2梯次，全程免費，教親子寫程式，透過晶片、平板電腦、煙霧感測器等媒介，利用圖形化介面設計可自動偵測煙霧程式，並於彩色LED燈板呈現效果，讓學生動手做，並操作成品，進而了解菸害防制相關議題、討論，課程內容很有吸引力，一報名即秒殺額滿。

市府衛生局表示，菸害防制法已修法，全面禁止吸菸場所擴及「各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所、其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所」，且禁菸年齡提升為「未滿20歲之人及孕婦」將全面實施。

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