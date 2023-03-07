第5屆世界棒球經典賽明天率先在台灣點燃戰火，預賽A組的台灣隊擔任地主，明天晚間7時將在洲際棒球場對戰巴拿馬隊，要帶著熱身賽10戰全勝的氣勢上陣。

這次經典賽共有20隊參賽，預賽分成4組進行，每組5隊中要取2隊晉級複賽。台灣隊所在的預賽A組在台灣的台中洲際棒球場進行，對手有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊，台灣隊明天首戰對手為巴拿馬，必須搶下關鍵勝利。

台灣隊這次由林岳平擔任總教練領軍，打者有美職紅襪隊的張育成，還有具旅美經驗的林子偉，以及旅日選手王柏融、吳念庭等人，預計中心棒次會由張育成、林子偉扛下；近幾場中職樂天桃猿隊的林立在2場官辦熱身賽都有全壘打演出，近況也很火燙。

投手部分，中職各隊先發代表有黃子鵬、江少慶、王維中、胡智爲等人，牛棚也有資深選手李振昌帶領，加上呂彥青、曾峻岳等年輕投手；雖然美職巨人隊的鄧愷威因為才剛報到還在調整，不過教練團都信任他可以及時調整好；終結者則由日職的宋家豪壓陣。

這次各隊正式名單有30人，必須最少帶14名投手，且投手使用有嚴格規範，預賽單名投手單場最多投65球，若單場比賽投滿50球，休息4天才能再出賽；單場比賽若投滿30球，則至少休息1天才能再出賽。每名投手上場至少面對3名打者才能換下場，若未滿3名打者時該半局結束，則下個防守半局可以替換。

轉播部分，電視可透過MOD的愛爾達電視、有線台的東森電視台；網路平台則可透過Hami Video（可免登入觀看A組10場比賽，含台灣隊賽事），還有ELTA TV。（編輯：張雅淨）1120307