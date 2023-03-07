大陸政府工作報告指出建議2023年「完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化」。 資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅觀察，未來稅收政策紅利的給予會更加精準化，白話說就是真的有實質，且符合政策規範的才有機會獲得。

由於現行很多優惠政策都是採自行適用事後備查，在大陸智慧稅務監控(金稅四期)和電子發票全面數位化後，納稅人也需準備更完善的佐證資料，方能安心適用相關優惠。 另外由於地緣政治影響，美中兩大市場逐漸形成，外資調整供應鏈的趨勢已然成形。因此政府工作報告特別建議，「積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大制度行開放」。

徐丞毅建議，對於外貿出口，且仍需要大陸供應鏈支持的台商，可利用大陸21個自由貿易試驗區的平台，規劃金流、物流與人流所能產生的綜效。 徐丞毅指出，目前大陸台商還在觀望新政府的相關政策如何落實，但其實目前各地政府招商引資，既有財稅優惠政策也不差。主要問題在於如何能更安心的獲得相關補貼。

以台商最常使用的研發費用加計扣除為例，若企業沒有從研發人員宣導以及系統歸集面著手，單純只是做財務帳冊的重分類，將很有可能在未來被稽查。

另外今年可能的亮點是增值稅草案修正，此舉將有助於落實稅收法定原則，間接促進大陸內銷業務發展，後續影響有待持續觀察。