國際婦女節登場，全國電子（6281）3月7日～13日祭出女王節活動期間限定優惠，全國電子精選出多款精美家電，偶爾輕鬆一些讓生活加分，汰換掉舊的迎接新氣象，讓忙碌的日常可以多一點點的儀式感，建議消費者趕緊做好優惠評比，選購時才能更加快、狠、準。

全國電子優惠包括：全館家電9折／+1元多一件，1元即能帶走精美家電；空調48小時極速安裝不用等；空調、冰箱安裝完成再送6,000元購物金，再享家電節能補助最高5,000元；購買冷凍櫃登錄發票抽雲朗集團住宿券；電視7折起，再享好禮三選一，有機會帶走dyson吸塵器；買電腦加購周邊商品最高現折1,499元。另外，綁定LINE好友，天天玩LINE遊戲「女神大富翁」，天天抽最高1,500元家電折價券，還有「開學轉轉樂」抽最高2萬元資訊3C助學金。

全國電子指出，鎖定3月7日至13日女王節限時特惠，做好購物攻略清單，不論是美型冰箱、洗衣機、時尚造型器、吹風機、除油煙機、熱水器、瓦斯爐台甚至「揪居家」生活用品也應有盡有，照顧女性消費者，強調該休息放鬆的時候千萬不要客氣，適時的拋開一切寵愛自己，才能找回當初的衷心。