前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾發誓不接公標案，所屬「二三設計」卻透過轉包承接桃園市立圖書館新總館2495萬元的多媒體工程，桃園市工務局長汪在宙昨(6日)在市議會答詢曝光是市府前祕書長黃治峯裁示免招標，而黃治峯對此竟強調「不認識蘇貞昌」。粉專「綠能你不能」大酸民進黨靠爸傳說，批蘇巧純跟他老爸一樣，發誓都是唬爛的，各種虧空台灣、爽賺大錢不遺餘力。他也給張善政市府團隊一個讚，會做事也敢揭弊！

國民黨桃園市議員舒翠玲和詹江村去年底選舉時揭露，2020年曾承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」的蘇巧純，透過桃園市立圖書館新總館的營造商春原營造，以「限制性招標」獲得2495萬的「互動多媒體」標案，且金額還是桃市府2021年12月才追加預算，質疑借牌得標。

舒翠玲昨(6日)質詢，追加2495萬為何不公開招標？汪在宙坦言「府一層決定」，透露是黃治峯2020年8月在新總圖相關會議，裁示直接將鉅額採購交辦春原營造。舒痛批春原營造跳過公開招標取得新總圖多媒體工程，轉包給全台數位，再交給蘇巧純的二三設計；蘇貞昌高喊當閣揆就不包工程，卻退居幕後，把全台數位當擋箭牌、白手套，讓蘇巧純繼續拿錢接標案，還因跟政府簽約的不是她，而不必負任何責任，比以前更誇張。

黃治峯同日聞訊後表示，時間已久，根本不記得，若有裁示也是照幕僚建議，強調不認識蘇貞昌、蘇巧純，營造商春原建設要給誰做，他根本管不著，並表示「很可笑，我哪有那麼厲害！」

「民進黨有兩大靠爸傳說：我爸柯建銘，吸毒、販毒酒駕沒煩惱！我爸蘇貞昌，標案可以不用招標，騙神、騙人沒煩惱！」綠能你不能今(7日)發文直批，桃園改朝換代後，隨著各種大秘寶被揭露，之前被揭露，蘇貞昌之女本來發誓不接公標案，結果透過白手套，然後時任桃園市府秘書長的黃治峯，竟然直接把標案給蘇巧純，不用經過招標，還唬爛我不認識蘇貞昌，真的有夠唬爛。

綠能你不能狠酸，蘇巧純跟他老爸一樣，發誓都是唬爛的，只能說綠色不意外，各種虧空台灣、爽賺大錢不遺餘力。他強調，這只是民進黨長期執政的冰山一角，「未來還會有更多的垃圾標案被爆出，我們等著看！然後給張善政市府團隊一個讚，會做事，也敢揭弊！」