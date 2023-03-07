台電公司雲林區處為提供更專業的節能技術服務，雲林區處內電力診斷專業人才，成立「節能服務課」，專責投身為雲林用戶量身打造聰明用電、智慧節電模式，節能診斷服務完全免費。

節能服務課針對空調、馬達設備、照明等3大用電面向，透過專業量測與數據分析，提供電力分析、節能診斷，搭配尖峰或離峰用電輔導，協助工廠、企業、商場改善效能，讓每度電更有效率。

台電雲林區處表示，截至目前為止，該處節電服務團已訪視約500戶雲林縣高壓以上用戶，並為數十家大企業做免費電力診斷，診斷的企業囊括行政機關、食品加工業、醫院、塑膠製造業、藥品製造業等。

雲林區處長許一女表示，有醫院與台電節能服務團諮詢後，毅然決定汰換老舊的空調設備，提升用電效能，投資的成本也能很快地從省下的電費中攤回，若配合節能改善作為，用電大戶1年省100萬元電費不是夢。

許一女指出，因應能源政策轉型，今年尖、離峰新時間帶上路，為輔導用戶移轉用電，除透過大用戶座談會向學校、社會團體做節電宣導，並派專員實地訪視高壓用電大戶，提供免費節能診斷服務，檢視用電情況，盤點可行節電方案，評估最適契約容量。

雲林區處表示，如欲了解調整用電模式、增加或汰換設備，歡迎高壓用戶臨櫃或電話洽詢05-5323927節能服務課，台電公司必定竭力協助。