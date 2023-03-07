台北市成功高中日前舉辦4天3夜畢業旅行，學生途中在墾丁某間餐廳用餐發現「熟的生魚片」上桌。成功高中說明，該道菜原本是在鐵板上慢慢煮熟生魚片的料理，由於學生適應生食能力不同，才要求店家煮熟後再上桌，現場許多人對餐點感到滿意，學生應是出於好奇才詢問店家原因。

台灣青年民主協會6日於臉書粉專指出，成功高中畢旅因老師擔心學生吃了生的食物會拉肚子，要求餐廳把「生魚片煮熟」，學生看「熟的生魚片」上桌，詢問餐廳才知道是校方要求，讓學生哭笑不得。

成功高中學務主任陳威仁解釋，在畢業旅行之前，學校、家長代表已先行到餐廳場勘、試吃，業者上桌其中一道菜「黑胡椒生魚片」其實是把生魚片放在鐵板上慢慢煮熟，當時試吃人員考量到學生適應生食能力不同，也想避免學生食用後腸胃不適，才請店家將料理煮熟後再上桌，菜名改為「黑胡椒魚片」，但校方給學生看的菜單依然是「黑胡椒生魚片」，引起學生誤會。

陳威仁也提到，其實現場學生相當滿意店家提供料理，只是因為菜單上菜名未同步更改才產生誤解。