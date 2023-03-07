此外，專業微生物複合肥料商全宇生技-KY（4148）因油棕市場穩定，2月營收2.17億元，月增30.76％，年增1.63％；前2月營收3.83億元，年增14.97％。

全宇認為，除穩定肥料銷售外，耕耘多時的微生物產品已從油棕樹延伸應用至橡膠樹，馬來西亞缺工狀況雖有緩解，但仍未恢復到疫情前水準，農民對生化複合肥需求並未鬆動，傳統旺季在雨季過後仍舊可期。加上保健食品、植物疫苗等客戶開發及銷售渠道有望進一步成長，營運穩定看好。

健喬指出，子公司優良生醫自分割獨立營運後，專注消費性OTC市場，去年營收7.3億元，較未分割前優良化學消費事業部門營收成長超過六成。今年2月包括「身可補」等新系列保健品以及各大連鎖藥局的OTC產品大賣，締造近五成成長表現。依目前優良生醫的營業規模的發展，計畫將朝2026年上市的目標邁進。

健喬香港子公司營收成長也相當出色。在香港市場大型醫院的行銷策略奏效，主力產品SIMDAX心得適注射劑和Urief優列扶銷售都較去年同期成長三倍，烘托香港子公司2月營收較去年同期成長近六成。包括澳門在內的大港澳市場仍是集團營收成長的重要驅動引擎。