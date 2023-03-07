女星楊冪因出演多部人氣影視作品，登上事業巔峰，與男星劉愷威離婚後更徹底變成事業女強人，作品產量越來越多，凡出席活動也都是目光焦點；36歲的楊冪經常被質疑外貌已顯老，但最近她一襲死亡芭比粉洋裝出席直播活動，被路人搶拍真實身材全現形，性感撩人電暈全場。

楊冪工作室微博今（7日）下午釋出她出席代言活動的裝扮，穿上號稱死亡芭比粉的合身洋裝，舉手投足充滿魅力；沒過多久微博上就有見到楊冪本尊的路人，分享她趕活動的畫面，在零修圖、零濾鏡狀況下，楊冪身上洋裝短到大腿根，一雙白皙美腿被看光，婀娜多姿曲線也全現形。

楊冪在路人鏡頭下火辣身材曲線全現形。（圖／摘自微博）

許多網友看到楊冪絕美狀態都看傻眼，紛紛留言讚嘆，「這腿，這身材管理，好扯」、「路人鏡頭下都美成這樣，太誇張」、「楊冪的腿比我命還長」、「美暈」、「身材沒話說」、「楊冪離婚後越來越美，這有道理嗎？」

楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，但完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星魏大勛，但從未表態，男方不久前卻爆出熱戀秦嵐，因此楊冪至今感情狀態仍是謎。