南韓女星韓韶禧因在韓劇《夫婦的世界》中的精湛表現，被網友封為「最美小三」，日後出演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等多部作品中也屢屢獲得觀眾好評，人氣火紅。她近日宣告接棒BLACKPINK成員Jennie，成為韓國某燒酒品牌的新任代言人，她也在曾表示要戒酒的IG動態留言：「撤銷」，逗趣行為讓粉絲笑翻。

韓韶禧年初時曾和家人一同享受得來不易的假期，此外，也在IG上誠實和網友分享她醉酒後的模樣，只見照片中，她身上被放滿了積木還未有知覺，而在另外一則影片中可見到她以大字形的姿勢仰躺在大地上，妹妹還貼心地跑過來為她蓋上一件羽絨服避免感冒。而她也在鬧出笑話後立下誓言：「再也不喝酒了！」

不過有趣的是，韓韶禧近日被選為某燒酒品牌代言人的消息傳開後，她在自己立誓戒酒的貼文中留言：「取消！」更將醉酒後的模樣與品牌的宣傳照片合成分享在限時動態中，，讓不少粉絲因女神的舉動而捧腹大笑。

原先代言的消息釋出後，不少網友還在疑惑喜愛和粉絲們分享生活點滴的韓韶禧，為何沒在IG上和大家分享好消息，不過等到她在醉酒的貼文下方留言後，讓粉絲們豁然開朗，紛紛在韓韶禧的IG貼文底下留言恭喜，更笑回：「我還是第一次看到有演員這麼有趣的」、「姐姐也取消禁令宣言了」、「屈服於資本的姐姐哈哈哈。」而該則留言，截至目前已突破逾萬人按讚。

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