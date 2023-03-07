2024藍營總統大選仍未定，甚至有消息傳出新北市長侯友宜的幕僚已經在尋覓副手人選，並開出「女性、專業、有留美相關資歷人選」3項條件，國民黨立委李貴敏及國民黨智庫執行長柯志恩符合相關條件，成為被點名的人選之一。對此，柯志恩今（7）日就回應，「國民黨連總統候選人都還沒有確定，所以不可能有副手在這時出線」，引發討論。

柯志恩今日在智庫「誰關心職場女性的美麗與哀愁」記者會後接受媒體訪問，對於國民黨2024總統候選人副手的看法，柯志恩指出，「目前國民黨連總統候選人都還沒有確定，所以不可能有副手在這時出線」，同時柯志恩也強調，她個人將會努力進入高雄市政府，也表達「總統府太遙遠，市政府比較可行務實」。

柯志恩也相信，國民黨主席朱立倫將會找出最適當的候選人，柯志恩認為「若以勝選為最大考量，徵召會比初選，所造成的嫌隙少很多」，最後柯志恩也提及，當時已經在高雄鳳山龍成宮講過，不管選的如何一定長駐高雄，因此她深耕高雄就是「國民黨對南部鄉親最大的承諾，絕對會說到做到」！