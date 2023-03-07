美國通膨降幅未如預期，聯準會（Fed）近期立場轉鷹，市場對於美國3月升息2碼預期已加深，且年底前降息的預期也已幾乎消散，熱錢再度回流美國，2月美元指數震盪偏強，非美貨幣則有升有貶，整體國際匯市震盪加劇。

根據匯銀統計，2月國際美元指數升值3.05％，其他主要幣別2月均貶值，日幣貶值3.31％、澳幣貶值3.11％、英鎊貶值2.58％、歐元貶值2.26％；相較下，新台幣2月僅貶值1.41％，表現是相對穩定，新台幣NEER月增1.78至119.64，REER月增1.5至100.38。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。