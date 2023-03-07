金融委外業務由逐案申請、嚴管，改為依「重大性」、「風險基礎」管理，即銀行要「負全責」、具有足夠控管能力、必要時金管會可金檢委外單位下，一般委外業務本就免事先申請核准，其他經金管會核定可以委外的項目，目前也要事先申請，在這次開放後，將改為只要有首案獲准，其他銀行都可跟進適用，銀行局副局長童政彰表示，哪些項目需要首案核准，將會舉行公聽會討論。

金管會本周就會預告「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，這項委外辦法在2005年公布，2019年9月曾修正兩條文，增加雲端委外等機制，事隔三年多，金管會這次修正19條條文，並翻轉管理精神，童政彰表示，這是此辦法公布後最大幅度的修正。

金管會將預告60天，並同時舉行公聽會，傾聽外界意見，爭取最快今年9月能正式上路適用。

金融業者之前一直爭取能上Google、Amazon及Microsoft三大公共雲，進行雲端儲存及AI運算、取用應用程式等，金管會表示，只要符合這次放寬精神，如非重大、非消金業務、非境外，如Google有在台設有營運據點，即符合非境外，就能大幅加速銀行上雲的速度，節省申請及營運成本。