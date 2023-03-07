瑞貝爾威爾森與夏綠蒂甘斯柏格的女女初吻。（台北双喜提供）

42歲澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）因《歌喉讚》中「胖艾美」一角爆紅，為求演藝生涯的突破，接演《杏仁與海馬》首次挑戰劇情片的女主角，她坦言自己很想成為像「奧斯卡影后」茱蒂丹契（Judi Dench）這樣的演員，因此當這部作品出現時，她躍躍欲試「我要找回那些表演的肌肉」。

瑞貝爾在接受外媒採訪時，提到當年在《博物館驚魂夜3》拍攝的回憶，當時她與班史提勒（Ben Stiller）即興表演完，已逝的喜劇天王羅賓威廉斯（Robin Williams）從旁走來跟她聊天，讓她感到受寵若驚，這位巨星特別鼓舞「妳是可以出演劇情片的」，瑞貝爾一直在想：「如果羅賓威廉斯都說我可以，我應該去試試。」因而鼓起勇氣接下《杏仁與海馬》。

電影探討2對愛侶在經歷腦部創傷後，如何面對新生活，故事更聚焦在並未遭遇腦部創傷、卻必須背負心理創傷的角色身上。莎拉（瑞貝爾威爾森 飾）是深愛丈夫喬（塞林瓊斯 飾）的考古學家，但喬發生腦部創傷後，他們的愛情被困在了過去。東妮（夏綠蒂甘斯柏格 飾）是建築師，並且一直愛著她的伴侶葛雯（崔娜蒂虹 飾），腦部創傷卻將她們禁錮在15年的迴圈當中。愛是唯一支撐她們前進的力量，但在遭受許多打擊後，莎拉跟東妮有了交集，她們從彼此身上汲取勇氣。

在一場2個女人因互舔傷口而擦槍走火的橋段，瑞貝爾獻出「女女初吻」，還徹底改變了現實的感情生活，她表示儘管曾經跟跟其他女人有過一段情，但不是性關係，也沒有接吻過，因此與夏綠蒂拍攝擁吻的橋段前，瑞貝爾非常緊張，殊不知這一吻讓她敞開心扉，並且公開出櫃：「如果沒有跟夏綠蒂接吻的這段經歷，以及之前的那段感情，我不曉得是否會遇到Ramona（她的未婚妻）。」

她還在社群公開「我以為我在尋找一位迪士尼王子...，但也許我真正需要的是一位迪士尼公主」。特別的是，電影裡東妮一角之所以會是女性，還是瑞貝爾所建議：「第一次閱讀劇本時，夏綠蒂所飾演的角色設定原本是男人，而且應該是由皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）出演，但因為時間對不上，我就說，這個角色可以開放給女性來演出。」命運般的安排，也意外讓瑞貝爾的生命起了變化，她不只透過電影證明自我，還藉此找到「真愛」。

《杏仁與海馬》 3月24日在台上映。