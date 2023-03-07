浪漫動作喜劇《真愛搞失蹤》將由找來「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和新一代「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Anna de Armas）主演，這也是2人第3度合作，預告中也可見到史上最年輕獲獎的奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）將飾演反派份子，以及因《從前，有個好萊塢》中傳奇武術家李小龍而打開知名度的美籍韓裔武術家麥克毛。

電影講述克里斯飾演的「柯爾」，對安娜飾演的「莎蒂」一見鐘情，在幾次浪漫約會後卻毫無來由被「神隱」。相信莎蒂就是真命天女的他遠渡重洋至倫敦想找尋線索，不料一抵達就被綁架後，意外發現莎蒂的美國中情局探員真實身份，也就此展開他們跨國辦案與追愛並行的冒險。由《火箭人》導演戴克斯特佛萊契執導，《死侍》系列電影編劇雷特瑞斯、保羅維尼克編撰，《捍衛戰士：獨行俠》、《不可能的任務》的製作團隊一手打造。《真愛搞失蹤》將於4月21日Apple TV＋平台獨家上線。