台東市仁昌街住戶今天到地檢提告台東縣政府建設處「洩露個資」給建商，接續到台東縣議會拉白布條抗議， 讓建商據以對住戶提告，建設處長蔡勝雄坦言「住戶名冊確實是同仁提供，已由政風單位調查」。

居民表示，興建於1986年的仁昌街社區，1條存在38年的既有通道兼防火巷，當時建商並未將產權移交給住戶，但都是住戶在使用及埋設管線，亦即表示當時建商同意讓住戶當成既成道路使用，但巷道轉賣給新的建商之後，卻準備蓋7層大樓。

居民去年底抗議後，縣府已發文給建商，要求先將原私設通道申請變更為空地，才能當成建築基地，變更的前提之一是須先獲得26戶同意，此建案至今尚未核發建築執照。

而自上個月開始，連署陳情的居民被建商提告妨害名譽，懷疑是縣府洩露陳情人名冊，今天先到地檢署控告縣府，再到縣議會陳情。

縣議員林參天今天在審查建設處預算時質問建設處是否洩露名單？處長蔡勝雄坦言，住戶名冊部分的確是內部同仁作業時提供，已將本案移送政風處理。但他也強調建設處一定站在人民立場、公平處理任何事件，建設處也以地方住戶權益為重，至今尚未核發建照。