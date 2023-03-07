許瑋甯正在練習如何面對人生情感與生命變化的轉移。（Bella儂儂雜誌提供）

許瑋甯正在練習如何面對人生情感與生命變化的轉移。（Bella儂儂雜誌提供）

許瑋甯日前接受雜誌專訪，她在2021年底與邱澤公布結婚好消息，踏上人生新的階段，在談愛這件事她依然以平常心面對，「我對於感情的態度都一直蠻一致的，感情這件事是互相的，不是我浪漫對方就會喜歡，當時是怎麽樣認識、怎麼樣吸引靠近，我們就在那之中做調整。注意到日常生活的細節，感情才能走得更長、留得更久。」

她也提及2022年外公離世，成了心中一道深深的關卡。從小就與親人關係緊密，許瑋甯對於告別這件事仍在努力練習，「一年過去了，我還是不能適應，當時那個過程很像一場夢，可能因為太痛了，某些部分很像電影的蒙太奇，它好像就在你的意識恍惚之間就結束了。」

她坦言，「那個打擊非常大，它就是一個破洞，可能一輩子都不會好的破洞，當然這會被其他事情填補，不過也因為這個破洞被開啟了，所以更會更知 道“死亡”其實很靠近，會更害怕下一個破洞。」

「我不害怕死亡，我最怕的是，心愛的人離去後他們會不會也捨不得，他畢竟是一個靈魂。」家中的巨變，讓許瑋甯看待生命這件事有了改變，關於和家人的相處，她正努力的去做的更有彈性，「我現在很矛盾，在這事情後，有一段時間我很怕跟家人相處，因為那個失去真是太心痛了，我在想，如果不那麼靠近，是不是就不會那麽痛？」但即便還在傷心的情緒中游走，許瑋甯也想轉個念讓自己心靈有了寄託，她相信緣份這件事，能讓她與離世親人在未來某個片段再相遇，「把情感跟受傷的部分填補好，才會有能力去愛人。」