據大陸國家外匯管理局數據顯示，統計截至2023年2月底，大陸外匯存底規模為3兆1332億美元，較1月底下降513億美元、減幅1.61％。

大陸國家外匯管理局表示，今年2月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

大陸國家外匯管理局指出，由於大陸著力推動經濟穩步回升、促進高品質發展，經濟有巨大潛力和發展動力，有利於外匯存底規模保持基本穩定。