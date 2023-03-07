法務部行政執行署全國13個分署7日同步舉辦123聯合拍賣，由於拍賣物品物琳瑯滿目，民眾競標非常踴躍熱烈，總拍定金額高達新台幣2億3112萬2186元，再創績效高峰，將浥注國庫。

其中，不動產部分，拍定金額總計9609萬1176元，拍定金額最高者為高雄分署拍賣高雄市大寮區山子頂段土地共4筆，現況為道路用地，由抵押權人以3649萬元承受。其次為位於台北捷運文湖線東湖站附近之公寓，士林分署以1933萬9900元拍定。另嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」2筆土地，嘉義分署以1116萬元拍定。

另士林分署受理連江地檢署囑託變價之大陸籍抽砂船「展勝98號」，歷經先前多次流標，終於在今第2輪第1拍以688萬元拍定。

至於動產部分，拍定金額總計1億3503萬1010元，最轟動的就屬新竹分署受苗栗地檢署囑託拍賣紅富海吸金案被告查扣物的「琉金歲月 石來運轉」法拍會，共拍賣包青田石雕刻的十八羅漢、琉璃工房的琉璃藝品、勞力士手錶等85件，全數拍定，合計拍定450萬8400元，超出底價約305萬元。

此外，今日動產拍定金額最高者，是士林分署受理士林地檢署囑託追徵前國安局上校組長劉冠軍犯罪所得，包含聯電、台積電、華邦電及云辰之集保股票，合計高達96萬2673股，變賣價額為1億2904萬6531元。