36歲女星宋哥（宋依璇）擁有高挑身材，180公分的身高令她不用穿高跟鞋就能成為人群焦點，她早年以模特兒身份出道，近年時常在社群平台上分享親子互動，獲得一批粉絲喜愛；3日她透露不小心發生自撞車意外，後續費用需要花20萬，讓她無奈直呼：「人森啊～這時候大樂透如果一注獨得多好」。

宋哥3日在社群平台發文：「自從今天一早七點自撞車後，就心情不美麗，一個20萬活生生被自己閃神噴飛，人森啊～這時候大樂透如果一注獨得多好」，她往樂觀一面想，幸好孩子沒事，也沒有波及無辜，但她忍不住哀嚎「有夠想悶在枕頭裡尖叫」。

宋哥向《中時新聞網》表示當時在每天行駛的巷子內，沒有汽車、摩托車、行人，車速當時也不快，「轉彎時放在副駕的包包倒落，我用右手順勢反應要扶著，車子就往右邊路燈撞上」，下車後檢查車子右車燈破碎、右保險桿斷裂、裡面的零件也斷掉，送去車廠還被以為是被卡車撞到，宋哥直言：「幸好沒有路人，不然後果不堪設想。」

貼文發出後，主持人梁赫群安慰「人沒事最重要」，藝人高山峰回應「有什麼心事找志穎聊聊，很快就能想通了」，粉絲也紛紛留言「人平安沒事就好了」、「開車一定要很小心啊」、「不就是一個香奈兒嘛！噴吧」、「沒事去買樂透，不無小補。也許你今年會接到大戲！」、「轉個念～花錢消災 花錢消災 人沒事都好～不幸中的大幸」。