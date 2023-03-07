近日缺蛋問題逐漸擴大，已有不少店家紛紛宣布暫停供應蛋料理，曾獲得北市牛肉麵節紅燒組冠軍的「皇家傳承牛肉麵」傍晚也在臉書宣布即刻起停止供應蛋系列產品，網友們也擔憂，側翼網軍會不會等等就出征。

皇家傳承牛肉麵7日傍晚在臉書公告「各門市部分商品暫時停止供應」，指出蛋系列的產品，如滷蛋、溏心蛋、溏心牛肉麵即日起暫停供應，造成不便請大家見諒。

網友們除了幫店家加油打氣外，也紛紛揶揄：「老闆挺住，等等綠軍要出征了」、「垃圾側翼差不多要到了，置板凳」、「慘了，又要瘋狂被檢舉了」、「老闆撐住，好不容易挺過疫情，現在又要面對蛋的問題，就怕廁翼又要大架光臨」、「坐等塔綠班來出征秀下限」、「警告，三秒後塔綠班將抵達戰場」。

此前，遼寧夜市老店勝利號蚵仔煎因公告缺蛋，遭到綠營側翼大舉出征，其中甚至有人留言恐嚇稱已檢舉消防、衛生與勞檢「有種再說缺蛋試試看」，引發軒然大波。