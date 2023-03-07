鄭仲茵和陳冠霖20年前的婚姻糾葛，近日再度掀起關注，陳冠霖除了怒指鄭仲茵消費他，也提及當年的「KTV事件」是和劇組聚會，卻被扣上「捉姦」的罪名，還曬出鄭仲茵犯下傷害罪的起訴書，而鄭仲茵則怒回話已說盡，「證據會說話」，對此，美女律師李怡貞幽默指他們的現況：「莫非是另類秀恩愛法」。

陳冠霖近日出面提及KTV事件有事先跟鄭仲茵報備，沒想到鄭仲茵到現場出手攻擊他，因此打了對方一巴掌，老婆謝欣誼則力挺丈夫：「上節目說冠霖有3顆蛋蛋，難道還要驗明正身嗎？荒謬」，對此，鄭仲茵在限時動態反擊：「都二十年了，是誰先重提不堪往事？時序已清楚，該說的都說了！！」並強調：「我不想再隨之起舞，靜待閱卷，證據會說話。」

鄭仲茵表示證據會說話，並說不再回應此事件。(圖/鄭仲茵 FB)

對此，李怡貞在臉書表示，「都過了二十年，小孩也都已成年，才開始互相大揭露瘡疤，並且持續在傷口上撒鹽」，讓她非常詫異，「只能說，愛太深情太濃恨方多，莫非是另類秀恩愛法」，此外，李怡貞更在留言區笑稱：「三顆蛋是什麼概念？現在缺蛋。」

貼文一出，網友紛紛回應：「一直抓著不放，可能目前這輩子還沒遇到可以贏過前任的，所以忘不了」、「八字不合，磁場不對，分開就是要讓自己更好，互揭瘡疤是想搶鏡嗎？實在是霧裡看花，不懂啦」、「大人的恩怨自己關起門來說，真的不要讓孩子，因你們抬不起頭做人！可憐的永遠是孩子……」。